Pericolo diossina dopo l'incendio a Bellolampo, valori nella norma anche a Torretta: revocata l'ordinanza

Dopo l'incendio di fine luglio nella discarica di Bellolampo, rientra anche a Torretta l'allarme diossina: dai campionamenti eseguiti su latte e foraggi sono infatti risultati "valori conformi e nella norma", come fa sapere il sindaco Damiano Scalici. Per questo ieri - come è accaduto anche a Palermo - è stata revocata l'ordinanza che, in via cautelativa, imponeva una serie di prescrizioni e divieti. Ma, alla luce di quanto accaduto, l'Amministrazione di Torretta vuole prevenire altri problemi in futuro.

Con una delibera di Giunta, infatti, "chiediamo la messa in sicurezza della discarica e chiederemo anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente in prefettura - spiega il sindaco - per vigilare sulle condizioni della discarica. Abbiamo già chiesto all'Arpa l'installazione, sul lato ovest della discarica (lato Torretta), di una centralina fissa per il controllo costante della qualità dell'aria. Inoltre abbiamo concordato sempre con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente l'installazione di sacche per il controllo degli odori nella zona a valle".

"Il tema della salute - conclude il primo cittadino di Torretta - così come tutti i temi ambientali sono al centro delle nostre attenzioni. Aggiorneremo i cittadini sugli sviluppi futuri. Intanto torniamo a comprare i formaggi e le carni locali per dare un contributo concreto alle nostre aziende economicamente danneggiate dall'evento".

Il Comune di Torretta, con un'altra delibera di Giunta (del 16 agosto scorso) ha chiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale e l'attuazione di misure di sostegno per i danni economici provocati dagli incendi alle imprese agricole, zootecniche e dell'indotto.