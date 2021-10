VIDEO | Cortocircuito nei contatori, incendio in un appartamento di via Villagrazia

E' successo in un'abitazione al sesto piano di un palazzo al civico 59. Una squadra di operai Amg era al lavoro per cambiare i contatori del gas. In casa c'erano una coppia di anziani e il figlio. Tutti i condomini si sono riversati in strada