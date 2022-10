A fuoco cumulo di imballaggi e cartoni davanti a Marotta: si cerca l'uomo che ha appiccato le fiamme

Un incendio è divampato ieri sera davanti al supermercato Marotta. Dall'analisi delle immagini riprese dal supermercato, sembrerebbe che ad appiccare le fiamme con un accendino sia stato un uomo, apparentemente ubriaco, che poi si sarebbe allontanato mentre cartoni e imballaggi bruciavano. E se non fosse stato per tre ragazzi, passati da corso Tukory e inizialmente considerati i responsabili, i danni sarebbero stati maggiori. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo prima dell'arrivo della polizia, che ora indaga per rintracciare l'uomo che avrebbe provocato l'incendio.

I vigili del fuoco sono stati allertati poco prima delle 23 dopo la segnalazione delle fiamme davanti alle saracinesche abbassate. Sul posto sono intervenute due squadre che hanno spento l'incendio prima che potessero propagarsi e investire anche il supermercato. Quei tre ragazzi immortalati nel video (in allegato), a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, hanno mostrato grande senso civico: "Non c'entrano nulla loro. Vedendo il fuoco - spiegano a PalermoToday dal punto vendita - hanno spostato il carrello con gli imballaggi per evitare che si danneggiasse il nostro prospetto".

Le immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'attività, che ha ripreso tutta la scena, sono state estrapolate e acquisite dagli investigatori che cercheranno di fare luce sull'accaduto. "Noi mettiamo gli imballaggi lì, dentro un carrello, perché secondo il calendario la Rap passa tre volte a settimana per ritirarli. Il video - spiegano ancora da Marotta - mostra un tizio, inizialmente per terra, che si alza barcollando, appicca le fiamme con un accendino e si allontana. Due ragazzi si sono fermati e poi è intervenuta una terza persona, che si è fermata con lo scooter per aiutarli".

A fuoco anche due auto in zona stazione

Nella zona della stazione centrale, non lontano dal punto in cui sono divampate le fiamme, sono stati registrati altri tre incendi nella notte in cui sono rimaste danneggiate tre macchine, due in via Carlo Pisacane e una in via Patroclo. Il terzo rogo ha interessato un cassonetto dei rifiuti. Anche su questi episodi indagano gli investigatori della polizia che cercheranno di chiarire l'origine dei roghi che potrebbero avere tutti la stessa matrice: l'uomo ubriaco con l'accendino che potrebbe aver fatto danni per migliaia di euro.