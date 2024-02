Voleva bruciare le sterpaglie nel suo terreno ma la situazione, anche a causa del forte vento, gli sarebbe sfuggita di mano. Un incendio si è verificato questa mattina a Collesano, in contrada Garbinogara, in un appezzamento che si trova non lontano dal centro di compostaggio del Comune. Tre le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cefalù intervenute per spegnere il rogo con il supporto di un bulldozer messo a disposizione da alcuni privati per evitare che le fiamme si propagassero.

Per spegnere l'incendio ci sono volute un paio d'ore anche a causa delle forti raffiche di vento che hanno buttato giù un albero (foto allegata). "La situazione - dice il sindaco Tiziana Cascio - sembra essere finalmente sotto controllo. A rendere difficoltose le operazioni di spegnimento sono state le raffiche che abbiamo da stamattina. L'albero era caduto sulla strada provinciale 9, fortunatamente in un momento in cui nessuno transitava da lì. I nostri vigili hanno gestito la viabilità e la strada è stata riaperta alla circolazione".