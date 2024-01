Prima qualche scintilla, poi un forte rumore e infine la fiammata. Paura questa mattina in via Villagrazia dov'è avvenuto un principio d'incendio all'esterno di un panificio che si trova al civico 119. "Abbiamo sentito un boato, gli inquilini che abitano al piano superiore sono stati svegliati così", racconta un residente a PalermoToday. In poco tempo sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell'Enel per fare accertamenti sulla linea.

A lanciare l'allarme, oltre ad alcuni passanti, sono stati gli stessi lavoratori del panificio che, al momento dell'incidente, stavano preparando e infornando i prodotti da vendere in giornata. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, si è registrato un cortocircuito. La squadra del 115 arrivata sul posto ha subito interrotto la corrente e domato le poche fiamme che hanno danneggiato il contatore dell'attività. Fortunatamente non si registrano feriti né danni.

E' andata peggio ai titolari del bar "La cassatella" di viale Regione Siciliana dove a novembre scorso ci sono stati due incendi in meno di venti giorni. Il primo agli inizi di novembre dove un guasto tecnico al termostato di una friggitrice ha causato un rogo. Appena due settimane dopo i vigili del fuoco sono tornati per un altro incendio che ha reso necessario, a scopo cautelativo, evacuare la casa di riposo che si trova sopra l'attività commerciale.