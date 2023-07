Un incendio ha colpito la concessionaria Nuova Sport Car tra Isola delle Femmine e Capaci. Una grossa nube di fumo nero ha invaso l'autostrada Palermo-Mazara che in quel tratto è stata chiusa al traffico. Chiusi gli svincoli di Capaci in direzione Palermo e Tommaso Natale in direzione Trapani. Vigili del fuoco in azione. "Il traffico in direzione Palermo - dicono dall'Anas - è deviato allo svincolo di Carini". (Articolo in aggiornamento)