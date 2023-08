Le batterie al litio prendono fuoco, scoppia un incendio nella sede del Cnr

Incendio nella sede del Cnr. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per domare il rogo divampato all'interno dell'edificio di via Ugo La Malfa che ospita, al piano -1, un ufficio riconducibile all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. A prendere fuoco, forse a causa di un cortocircuito, è stato un blocco di batterie agli ioni di litio utilizzate per alcuni osservatori sottomarini. Il tempestivo intervento delle squadre del 115 e le porte tagliafuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente.

I rilevatori di fumo dell'impianto d'allarme sono entrati in funzione intorno alle 5.30, quando nell'edificio non c'era nessuno. Sul posto sono arrivate cinque squadre dei vigili del fuoco che, sotto il coordinamento della centrale operativa, hanno raggiunto il pianto interressato dall'incendio, impiegando un'ora per estinguere definitivamente le fiamme che hanno danneggiato una stanza di circa 10 metri quadrati dove si trovano le postazioni di due ingegneri.

Una volta spento il fuoco i pompieri hanno eseguito un sopralluogo insieme all'addetto preposto alla sicurezza della sede del Cnr per fare un'accurata verifica delle condizioni degli altri locali. Fortunatamente non si registrano altri danni né feriti. Sul posto due pattuglie della polizia e due ambulanze del 118 inviate sul posto a scopo preventivo.