Via La Malfa, incendio in un seminterrato del Cnr: vigili del fuoco in azione

Incendio in un seminterrato del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), in via Ugo La Malfa. Il rogo è divampato stamattina, attorno alle 8,30, facendo scattare il sistema antincendio.

L'allarme è partito tempestivamente, consentendo a impiegati e ricercatori di uscire fuori dall'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno spegnendo l'incendio. Non si registrano feriti. Non è ancora nota l'entità dei danni.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro in provincia. Dalla sala operativa riferiscono di un incendi boschivi e di sterpaglie nella zona di Monreale e fra Balestrate e Partinico. Ieri sera, proprio in questo tratto, un vasto incendio ha lambito l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, imponendo la chiusura delle carreggiate in entrambe le direzioni. L'autostrada è stata riaperta.