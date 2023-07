Le fiamme alle pendici di Montagna Longa, una violentissima folata di vento e in un attimo la zona di Fondo Orsa, adiacente all'aeroporto Falcone Borsellino, a Cinisi, si è trasformata in un inferno di fuoco. Un incendio che ha danneggiato diverse villette e che, molto probabilmente, ha ucciso Salvatore Cometa e Teresa Monastero, i due coniugi palermitani, rispettivamente di 78 e 76 anni, trovati carbonizzati ieri mattina nella loro casa dove trascorrevano le vacanze estive. Le cause esatte della morte saranno stabilite dall'autopsia, ma tutto lascia pensare che i due anziani siano stati vittime delle fiamme.

"Fiamme che ho dovuto domare da solo perché nonostante le chiamate al 115, i vigili del fuoco non sono mai venuti", racconta Maurizio Montalbano, un residente di Fondo Orsa, a PalermoToday. "Capisco - aggiunge Montalbano - che erano impegnati in altre emergenze, ma non posso accettare che non ci sia un numero congruo di pompieri. Siamo stati abbandonati". Tutto è iniziato intorno all'1.30. "Ho visto un focolaio sotto Montagna Longa - continua Montalbano - e ho iniziato a preoccuparmi, anche se il rogo era ancora distante. Intorno alle 3 di notte, c'è stato un colpo di vento fortissimo, si è alzata una cappa di fumo e fuliggine e all'improvviso ci siamo ritrovati le fiamme davanti alle nostre case". C'è chi è riuscito a scappare, Montalbano è invece sceso in strada con un tubo e ha iniziato a gettare acqua sul fuoco per provare a difendere la sua abitazione.

Il rogo ha divorato la casa dei coniugi palermitani, che si trova vicino all'abbeveratoio di fondo Orsa. A ritrovarli privi di vita sono stati i vigili del fuoco e la polizia municipale di Cinisi arrivati ieri mattina per un sopralluogo. Successivamente sono arrivati anche i carabinieri e i familiari. Da una prima ricostruzione pare che i due anziani siano stati sorpresi dalle fiamme: era piena notte, probabilmente dormivano e non si sono nemmeno accorti dell'incendio. Ma saranno le indagini dell'Arma, che ha eseguito anche i rilievi scientifici, a stabilire quanto accaduto.

Su Facebook sono numerosi i commenti alla notizia della morte della coppia che da tempo si trasferiva in estate in quella zona tra l'aeroporto, la stazione e la tonnara dell'Orsa. "Li conoscevamo di persona, la nostra famiglia è sotto shock. Due persone squisite, splendide, si amavano alla follia. Sono senza parole", scrive Emanuele Abbate. "Siamo troppo addolorati per questa triste notizia, due persone buone e sempre allegre ci dispiace tantissimo non ci sono davvero parole per tragedie simili siamo ancora increduli", aggiunge Giovy Meschis. "Poveri amori, che brave persone che erano. Non oso immaginare il dolore", è il commento di Alessandra Perricone.