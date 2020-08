Fiamme in una scarpata a Finale di Pollina, chiuso un tratto della strada statale 113

Incendio a Finale di Pollina. L’Anas comunica che è stato temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 113, quello compreso tra i chilometri 172,360 e 177,700. Sul posto è intervenuta una squadra del 115 del distaccamento di Cefalù. "La chiusura - spiega la società che gestisce la rete stradale e autostradale in Italia - si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco per l’incendio divampato nella scarpata sovrastante la statale". Le squadre antincendio oggi pomeriggio sono state impegnate per domare i roghi di sterpaglie e nelle zone boschive a Cerda, Corleone, Partinico, Caccamo. Intervento del canadair a Blufi.

