Raid notturno al cimitero di Cinisi, incendiato chiosco per la vendita di fiori

Incendio al cimitero di Cinisi. Nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi, ignoti sono entrati all'interno del camposanto e hanno dato fuoco a uno dei due chioschi per la vendita di fiori. La struttura è stata gravemente danneggiata. Il rogo si è verificato attorno alla mezzanotte. Sul posto, chiamati da alcuni residenti della zona, sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri per domare le fiamme e per dare il via alle indagini. Dai primi rilievi è stata accertata la natura dolosa dell'incendio. Sono stati acquisiti filmati delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero risultare utili a rintracciare i responsabili.

"Siamo ripiombati negli anni bui di Cinisi, è un fatto molto grave", dice il consigliere comunale Giuseppe Manzella, che ha pubblicato alcune foto del chiosco bruciato su Facebook. "Insieme a Salvo Anania - afferma Manzella - desidero esprimere la solidarietà del gruppo consiliare Dc Nuova ai titolari dell'attività di vendita di piante e fiori presso il cimitero di Cinisi che qualche notte fa ha subito un grave atto vile che ha quasi distrutto del tutto il capanno in legno adibito alla vendita. Speriamo che l'attività possa riprendere al più presto e condanniamo questo che appare essere un vile atto vandalico".

L'area per la vendita di fiori all'interno del cimitero era stata affidata al termine di una gara pubblica, con una concessione di 7 anni, a novembre scorso, dal Comune di Cinisi a una ditta di Terrasini. "Mi auguro che le indagini possano portare presto all'individuazione di chi ha commesso questo reato", dichiara il sindaco Giangiacomo Palazzolo.