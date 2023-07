Santa Maria di Gesù, raccolta fondi per la chiesa: "Bruciava tutto, così abbiamo salvato le spoglie di San Benedetto"

Mentre le fiamme avvolgevano la Chiesa di Santa Maria di Gesù, quando ancora si aspettava l'arrivo dei vigili del fuoco, insieme al parroco hanno provato a buttare giù una parete per provare a salvare almeno l'urna con le spoglie di San Benedetto il Moro. L'incendio, partito dal coro, ha però distrutto tutto. A 48 ore dall'incendio le lacrime di disperazione dei fedeli si sono trasformate in azione: una raccolta fondi, infatti, è stata lanciata per recuperare il monumento di altissimo livello artistico che comprende, oltre alla chiesa, anche un convento, un museo e il cimitero.

Il racconto drammatico dell'incendio

A raccontare tra le lacrime cosa è successo in quei momenti è Fra Antonino Catalfamo, ministro provinciale frati minori di Sicilia. "Ciò che è accaduto - racconta a PalermoToday - ha colpito l'intera città e noi piangiamo per tutti. Quando sono arrivato al convento c'era un piccolo focolaio. Eravamo riusciti a spegnerlo. Dalla sacrestia però vedevamo del fumo bianco. A quel punto ci siamo resi conto che il coro aveva preso fuoco". L'incendio, che tutto intorno andava avanti dalla notte, ha così raggiunto il soffitto ligneo e dunque il coro. "Abbiamo iniziato a gettare acqua sulle pareti adiacenti alla chiesa - prosegue - dal chiostro, abbiamo provato a rompere una finestra del convento che dà sul chiostro e a spegnere le fiamme con un tubo per irrigare il giardino, in attesa che arrivassero i soccorsi. Speravamo di salvare il nostro santo, il santo della città".

Le reliquie di San Benedetto il Moro

Solo grazie all'aiuto di un vigile del fuoco fuori servizio, Franco Facella, la comunità di Santa Maria di Gesù è riuscita a rompere il muro e a mettere in salvo le spoglie del santo. "Un uomo della borgata, legato al convento, a cui saremo grati per sempre - racconta ancora Fra Catalfamo -. Buona parte del corpo di San Benedetto si è salvato. Restano le ossa, che andranno ripulite dalla cenere. Del beato Matteo, invece, che si trovava nella parte opposta, siamo riusciti a recuperare l'intero scheletro".

Nonostante le fiamme, l'unica certezza che ha unito la comunità di Santa Maria di Gesù fatta da oltre 2.500 fedeli è stata una: "Non abbiamo mai abbandonato il convento - dice ora disperato Fra Catalfamo -. Quando i carabinieri ci hanno detto di allontanarci per motivi di sicurezza, il nostro cuore si è spezzato". Ora che l'incendio è stato domato, l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha disposto che i resti di San Benedetto saranno custoditi all'interno di un convento, al momento top secret. Dopo l'intervento di un paleologo della Soprintendenza di Beni culturali, le ossa saranno riportate a Santa Maria di Gesù.

Cosa è andato distrutto e cosa si è salvato

Oggi, però, è il giorno della conta dei danni tra opere distrutte, danneggiate e miracolosamente trovate integre. Completamente perduta è la statua di Santa Maria di Gesù del 1460. Distrutti e ossidati anche i marmi di tutta la chiesa e i puttini, di cui sono rimasti solo alcuni frammenti. Danneggiata la statua dell'Ecce Homo, la statua della Vergine addolorata e una statua di San Francesco. Distrutta anche la Dormitio vergini, una statuetta di cera. Recuperato per interno ma mutilato, invece, il crocifisso dell'altare principale di autore ignoto e i quadri.

Non esiste più la Via Crucis, ovvero una serie di quadretti che ricorda attraverso delle raffigurazioni il periodo pasquale di morte e passione di Cristo, e anche tanti ex voto che tuttavia, essendo in argento, potrebbero riemergere da sotto le macerie. Bruciato totalmente il coro ligneo della seconda metà del '700 da dove è partito l'incendio e anche l'organo. Grazie al lavoro dei volontari, invece, sono stati salvati i paramenti sacri e gli argenti del museo adiacente, beni storico-artistici del museo come i manoscritti corali e i legionari dell'800.

Anche il soffitto non esiste più e, adesso, la chiesa è interamente scoperchiata tranne che nell'area presbiteriale. I marmi che adornano l'altare maggiore, invece, alla destra della tribuna del Gagini commissionato per accogliere la sepoltura di Antonio Alliata, sono affumicati ma intatti. Così come la cappella La Grua Talamanca e la zona tra la cappella e l'altare. Salva la sepoltura in marmo di Giulia Alliata e l'affresco dell'abside. Miracolosamente salvo, anche l'albero di San Benedetto, lungo il cammino che porta all'eremo dopo il pellegrinaggio: nonostante sia stato avvolto dalle fiamme, non si è bruciato.

Come donare

Sono gli stessi frati minori di Sicilia, una comunità di 2.500 fedeli guidati da Fra Carmelo Iabichella, a chiedere l'aiuto della città per il recupero della chiesa e del convento di Santa Maria di Gesù. Mentre il Club Service Inner Wheel Palermo Normanna ha dato la sua disponibilità al restauro del crocifisso ligneo della chiesa adiacente, Chiara Ferragni ha annunciato di essere vicina a Palermo e ai palermitani e di essere pronta a fare la sua parte, come fatto a Milano durante la pandemia, quando grazie a una raccolta fondi è riuscita ad aprire un nuovo ospedale. Chissà se lo farà. Donare è semplice. Si può fare online con carta di credito o PayPal collegandosi al sito ufficiale dell'ordine dei frati minori di Sicilia (clicca qui) oppure con bonifico bancario intestato a "Provincia dei frati minori di Val Mazara San Benedetto", iban IT02M0200804615000104482428, causale "Incendio santuario San Benedetto il Moro a Palermo".

Storia di una chiesa fondata da San Matteo

La chiesa è stata fondata nel 1426 (con bolla papale di Papa Martino V) dal beato Matteo di Agrigento, che ha iniziato la sua vocazione abbracciando i frati osservanti. Dopo aver girato tutta Italia, si è reso conto che in Sicilia non c'erano conventi "osservanti" dell'ordine francescano, l'ordine vicino a San Francesco ma più incline a una vita da eremita.

La storia della chiesa viene presto legata a quella di San Benedetto, nato nel 1524, figlio di schiavi a cui viene concessa la libertà. Fu così che iniziò il suo eremitaggio insieme a Girolamo Lanza, scegliendo come ultima tappa del cammino Monte Pellegrino, alla ricerca delle ossa di Santa Rosalia. Dopo che fu impedito l'eremitaggio per arginare il protestantesimo e la pirateria, San Benedetto si rifugiò in Cattedrale insieme ad altri eremiti per pregare. Dopo un esame di coscienza, scelse di abbracciare i frati francescani. Non divenne mai sacerdote, rimase un frate semplice, analfabeta e nero, incapace di leggere e scrivere.

Fu il popolo palermitano a volerlo santo. "Perché da semplice frate - spiega adesso a PalermoToday Alessia Fortuna Lo Cascio, storica dell'arte e fedele di Santa Maria di Gesù - oltre ai miracoli testimoniati più dai laici che dai religiosi, San Benedetto il Moro fu santificato ben prima di Santa Rosalia. E fu la città a innalzarlo a patrono di Palermo. Nel '700 fu fatto beato, il secolo dopo santo. Gli schiavi lo videro come persona capace di riscattarsi. Si fece amare pure dai bianchi".

Ora del suo corpo restano solo le ossa. "Il cranio, il femore e tutto il resto - racconta ancora - e grazie al lavoro di un paleologo queste ossa verranno ripulite per ricomporre il corpo con quel che rimane. Nel 1989 i medici legali del Vaticano avviarono uno studio: il suo corpo si era essiccato da solo, senza mai decomporsi, e così è rimasto per oltre 400 anni. Oggi, dopo questo terribile incendio, non abbiamo più quel corpo intero, ma le sue reliquie. Che dolore vedere il corpo del nostro santo bruciato".