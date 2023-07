VIDEO | L'incendio a Santa Maria di Gesù, le lacrime disperate di una fedele: "La mia chiesa è finita"

Fiamme, lacrime e disperazione. Dopo l'incendio che ha distrutto la chiesa di Santa Maria di Gesù, mandando in fumo secoli di storia e anche il corpo di San Benedetto il Moro, di cui si sono salvate solo le reliquie, una dei quasi 2.500 fedeli piange disperata vedendo ciò che resta sotto le macerie del luogo sacro a cui era più legata.

Si chiama Alessia Fortunata Lo Cascio, 28 anni, storica dell'arte e archeologa, vicina alla comunità dei frati minori di Sicilia guidati da Fra Carmelo Iabichella. A Santa Maria di Gesù è stata battezzata, lì ha fatto la comunione e la cresima, e si è persino sposata, una degli unici dieci in oltre sei secoli. "Non è un posto scelto per i matrimoni perché c'è il cimitero" dice a PalermoToday. "Ma è la mia chiesa, io non mi sarei potuta sposare da nessun'altra parte".

Le sue lacrime sono un pugno allo stomaco. Un urlo disperato di chi ha perso tutto e adesso lancia una campagna fondi per avviare il recupero della chiesa. "Non ci fanno entrare, c'è la polizia. Non ci fa entrare nessuno. I frati già se ne sono andati. La nostra chiesa, esce fumo dalla nostra chiesa. Il coro è finito, la nostra chiesa è finita. Non si può, non si può. Il fuoco ha bruciato tutto. Fateci entrare a prendere San Benedetto, vi prego. Non c'è più niente ora".