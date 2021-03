Festa per il patrono amara a Corleone, incendiato il portone di una chiesa

L'episodio alle prime ore del mattino, nel giorno in cui i corleonesi omaggiano San Leoluca. Il portone, interamente fatto di legno, è andato distrutto ma per fortuna le fiamme non hanno raggiunto il resto dell'edificio

Appiccate le fiamme al portone della chiesa Sant’Agostino. Nel giorno in cui i corleonesi festeggiano il loro santo patrono, San Leoluca, qualcuno ha incendiato di prima mattina l’ingresso dell’edificio sacro che si trova nell'omonima via. Il fuoco ha distrutto l’antico ingresso, fatto interamente in legno, non ha raggiunto la navata che però si è riempita di fumo. Sull’episodio indagano gli investigatori della polizia che hanno ascoltato il parroco, don Luca Leone, e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di sicurezza.

"Purtroppo - scrivono dal Comune - la festività è stata resa amara dalla notizia proprio in occasione della ricorrenza. Fortunatamente il fuoco non ha invaso l’interno della chiesa. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che faranno chiarezza sulle cause del rogo. Rattristata per l’accaduto, l’Amministrazione comunale condanna duramente il vile gesto, compiuto tra l’altro in un giorno di grande devozione da parte della città, e auspica che i responsabili vengano individuati al più presto".

Dopo il sopralluogo eseguito insieme ai vigili del fuoco saranno gli agenti di polizia a chiarire i contorni della vicenda. Dai primi accertamenti sarebbe emerso l'utilizzo di un accellerante, come la benzina o altro liquido infiammabile. "A causa dell’emergenza Covid-19, chiariscono dall’Amministrazione comunale, la tradizionale processione del santo e le luminarie - scrivono - sono state sospese. Stasera, alle ore 19, la messa solenne sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook San Leoluca protettore di Corleone".

