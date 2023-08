Maltrattamenti in famiglia

Operazione di coordinamento che ha permesso di preservare dal fuoco il Castello Utveggio. Le fiamme sono arrivate solo a lambire la struttura costruita nel secolo scorso ed ultimata nel 1933. Chiusa la strada per il santuario. Il rogo è partito intorno alla mezzanotte e il vento ha sospinto il fuoco verso l'alto. Le difficoltà di intervento sono dovute al fatto che questo versante è impervio e molto scosceso e difficilmente raggiungibile a piedi. Le fiamme questa notte erano visibili da quasi ogni quartiere della città.

Dall'alba in azione gli elicotteri della forestale e i canadair che con i loro lanci sono riusciti a domare l'incendio che aveva raggiunto le vette più difficili da raggiungere. La notte è stata contraddistinta da interventi da terra con i mezzi di vigili del fuoco, forestale, Protezione civile e il supporto delle forze dell'ordine.

Canadair in azione all'alba per domare l'incendio su Monte Pellegrino: chiusa la strada per il santuario