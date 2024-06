Incendio a Casteldaccia, a fuoco due trattori parcheggiati dentro un garage

Due trattori avvolti dalle fiamme a Casteldaccia. I vigili del fuoco sono intervenuti mercoledì mattina per domare il rogo divampato nel garage di un palazzo a tre piani che si trova in via Messina, nel centro abitato in provincia di Palermo. Terminate le operazioni di spegnimento il personale del 115 ha eseguito un sopralluogo per chiarire le cause dell'incendio. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri.

Il proprietario dei trattori andati distrutti, secondo quanto ricostruito successivamente, era rientrato a casa da pochi minuti e aveva parcheggiato in garage proprio uno macchinario agricolo utilizzato la stessa mattina in un terreno. Il tempo di chiudere il portone e, forse per un problema elettrico, sono partite le fiamme che si sono propagate verso un altro mezzo e hanno danneggiato l'ingresso.

I vigili del fuoco, arrivati con tre squadre, hanno faticato più di un'ora per spegnere l'incendio prima di ispezionare i due trattori e il box per stabilire l'entità dei danni. Dopo aver escluso il peggio, il personale del Comando provinciale ha mandato una comunicazione all'ufficio tecnico del Comune di Casteldaccia per gli eventuali interventi di sua competenza.

Un episodio simile si era verificato la scorsa settimana a Brancaccio, in vicolo Chiazzese, dove sono andati in fiamme alcuni box che si trovano all’altezza del civico 13. All’interno di quei magazzini in lamiera c’erano materiali vari, mobili e altri effetti personali. Sull’episodio indagano gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere per ricostruire l’accaduto e chiarire se si sia trattato di un incidente.