Incendiato un cassonetto alla Zisa, una residente: "Forse un attacco ai gatti randagi"

Secondo intervento dei vigili del fuoco nel giro di due giorni in via Emilio Greco, alle spalle delle Catacombe dei cappuccini. Una donna: "Davanti al punto in cui si trovano le colonie feline c'era un bidoncino di alcol. Sono atti terrorisci, qualcuno intervenga"