Notte di fiamme e paura a Misilmeri. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all'interno di un casolare che si trova in contrada Masseria Damari, lungo la strada statale Palermo-Agrigento. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 23.30 alla centrale operativa del Comando provinciale che ha inviato due squadre da Palermo e una terza dal distaccamento volontario di Villafrati.

I pompieri, dopo aver domato il rogo, hanno constatato che la struttura, costituita da un solo piano fuori terra, in quel momento fortunatamente non risultava abitata. L'incendio e i fumi della combustione, spiegano dal Comando provinciale, hanno interessato tutti i locali dell'immobile. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse intorno alle 2. Indagini in corso per stabilire cosa abbia scatenato le fiamme.