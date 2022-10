Terrasini, incendio nel casolare di un'impresa edile: "Danni per 100 mila euro"

Tra materiale edile, pannelli in polistirolo per le coperture e altro, i danni ammonterebbero a circa 100 mila euro. E' il bilancio provvisorio dell'incendio che la scorsa notte ha colpito un casolare vicino via Palermo, a Terrasini, che l'impresa edile D'Amore utilizzava da alcune settimane come deposito. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carini. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire in quale punto sia partito l'incendio e cosa lo abbia innescato.

"Siamo stati svegliati di notte da alcuni passanti - spiega il titolare dell'impresa a PalermoToday - che ci hanno chiamato per segnalarci ciò che stava succedendo. Abitiamo nei paraggi e quindi siamo venuti subito a vedere. I danni sono ingenti, almeno 100 mila euro. Prima di stanotte non abbiamo registrato alcun episodio 'strano', speriamo sia stato solo un incidente". L'area in questione, spiega ancora, è recintata e dotata di impianto di videosorveglianza. "Le immagini però non sembrano mostrare nulla di rilevante", conclude.

I militari dell'Arma, oltre ad ascoltare il titolare dell'impresa edile, hanno acquisito i video ripresi dalle telecamere per stabilire, anche grazie alla relazione dei dei vigili del fuoco, le cause del rogo. Incendio che comunque non impedirà alla ditta di tornare presto in attività. "Stiamo già sistemando tutto - dicono dalla D'Amore - e siamo pronti a ripartire a pieno regime. Non è una cosa bella, ma grazie a Dio abbiamo la volontà e la forza per rimboccarci le maniche". I danni provocati dall'incendio non risultano coperti da alcuna polizza assicurativa.