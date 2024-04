Fiamme a Sferracavallo. Un incendio è divampato nel giorno di Pasquetta all'ultimo piano di un palazzo che si trova in via Tabò, a pochi metri dal porticciolo. Il rogo si è innescato in una mansarda e il fumo ha invaso rapidamente tutto l'edificio.

Dopo le telefonate al 112 sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno evacuato a scopo precauzionale la palazzina. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore e l'intera area è stata chiusa al traffico per le operazioni di bonifica.

Sul posto anche un'ambulanza del 118, ma fortunatamente non risultano esserci feriti né intossicati. Il personale del Comando provinciale ha avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio divampato in un locale utilizzato come deposito di utensili.