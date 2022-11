Incendio in un appartamento di via Oreto, fiamme partite da una bici elettrica

In pochi istanti la cucina è stata invasa dal fumo e sono partite le fiamme, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco è stato evitato il peggio. Tutto, a quanto pare, per una bici elettrica messa in carica che avrebbe provocato un cortocircuito. Paura questa mattina in via Oreto per un incendio divampato all'interno di un'abitazione che si trova al civico 161. Non è chiaro se in quel momento ci fosse qualcuno all'interno della casa. Sul posto anche le volanti di polizia e due ambulanze.

A chiamare il centralino del 115 e lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno iniziato a sentire una forte puzza di bruciato. In poco tempo il palazzo è stato invaso dal fumo che usciva da un appartamento al primo piano. Le squadre antincendio hanno raggiunto l'abitazione con una squadra e i vigili del fuoco sono riusciti a domare il principio d'incendio prima che le fiamme potessero propagarsi. Non si registrano feriti. Accertamenti in corso per constatare l'entità dei danni e verificare l'agibilità dell'appartamento.