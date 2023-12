Intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco al Villaggio Santa Rosalia. E' successo oggi pomeriggio in un'abitazione a piano terra. Soccorse le persone che erano rimaste bloccate in casa, anche nei due piani superiori: sono state affidate alle cure del personale 118. Sgomberati tutti i locali, sul posto pure la polizia

VIDEO | Paura in via Gustavo Roccella, incendio in un appartamento