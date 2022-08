VIDEO | Incendio in via Brigata Aosta, fiamme in un appartamento

Fiamme in via Brigata Aosta. Paura nel primo pomeriggio di oggi per un incendio divampato all'interno di un'abitazione al quinto piano del cosidetto "palazzo di ferro", un edificio che si trova all'angolo con largo Villaura. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi inquilini dell'appartamento colpito dal fuoco e altri residenti. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, le volanti di polizia e i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza. Dalle prime informazioni pare che non ci siano feriti. Ancora da chiarire l'origine del rogo.