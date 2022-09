Rogo in una villetta di via Aristofane, danni e tanta paura per una famiglia con una bimba di 17 mesi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Svegliati in piena notte da un incendio che dall'esterno della villetta in cui sono in affitto si è rapidamente propagato a tutta la casa. Tanta paura (e danni ingenti), ma per fortuna tutta illesa una famiglia con una bimba di 17 mesi e 5 cani, che viveva fino a stamattia in via Aristofane 8, a Partanna.

Una bruttissima esperienza che Jessica Tornabene ha voluto raccontare a PalermoToday: "L'incendio è scoppiato intorno alle 4, mentre stavamo dormendo... Siamo riusciti con molta fatica a metterci in salvo e a salvare anche i cani di mia madre, che vive assieme a noi. La casa in cui eravamo in affitto è completamente distrutta e ci siamo trasferiti adesso da mio suocero".

E' stato lanciato subito l'allarme e in via Aristofane sono arrivati sia i vigili del fuoco che i carabinieri che hanno domato il rogo. "Grazie a mia madre - racconta ancora Jessica Tornabene - siamo riusciti a mettere subito in salvo la bambina, che ha appena 17 mesi". Da chiarire cosa abbia provocato il rogo: "Secondo i vigili del fuoco che stanno facendo gli accertamenti - spiega la donna - potrebbe essere stato un corto circuito partito da una presa che si trova all'esterno della villetta, sulla terrazza".