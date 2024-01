Aveva acceso la coperta elettrica per scaldare un po’ il letto prima di andare a dormire quando improvvisamente sono partite le prime scintille. Pochi istanti e le fiamme hanno avvolto la stanza da letto. Paura ieri sera a Terrasini per un’ex insegnante di 71 anni che vive in via Einaudi. I primi a darle una mano sono stati alcuni vicini che hanno lanciato l’allarme chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.

Erano più o meno le 19 quando è arrivata la telefonata alla centrale operativa del 115. Sul posto sono intervenute tre squadre che hanno spento le fiamme che hanno colpito principalmente il primo dei tre piani dell’abitazione che si trova al civico 2. Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco, al termine del sopralluogo, hanno constatato i danni escludendo problemi di agibilità per l’appartamento. Non si registrano altri danni né feriti.

In via Einaudi sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza. L'ex insegnante in pensione, ancora sotto choc e leggermente intossicata a causa delle esalazioni sprigionate dalla combustione, è stata affidata ai sanitari del 118 e sottoposta alle prime cure direttamente in strada. Per lei fortunatamente non è stato necessario andare in ospedale ma è stata comunque costretta a trasferirsi temporaneamente da qualche familiare.