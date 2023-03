Fiamme in una casa di riposo a Trabia, due ospiti lievemente intossicati

Fiamme in una casa di riposo a Trabia. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi per domare un principio d'incendio divampato all'interno della struttura Stella Maris che si trova in via Luigi Pirandello. Gli ospiti sono stati soccorsi, portati fuori e affidati ai sanitari del 118. Due di loro sono rimasti lievemente intossicati per le esalazioni di fumo e sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Sono in corso le verifiche per chiarire le cause del rogo e valutare i danni. Nella stessa casa di riposo lo scorso novembre era già divampato un altro incendio.