Incendio in casa a Prizzi: anziana trasferita al Civico con l'elisoccorso, è in prognosi riservata 

Nel tardo pomeriggio di ieri un incendio è divampato in una casa a Prizzi. A causarlo un cortocircuito provocato da un elettrodomestico. Ferita gravemente agli arti inferiori una donna di 87 anni che è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Civico: entrata in codice rosso, è in prognosi riservata.

Sul posto per prestare i primi soccorsi all'anziana sono intervenuti i carabinieri. Le fiamme, che hanno interessato solo alcune stanze dell'abitazione, rimasta danneggiata, sono state domate dai vigili del fuoco di Corleone.