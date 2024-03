Una donna di 86 anni è morta a causa di un incendio divampato intorno alle 20 di oggi in via Umberto Giordano, all'interno della sua abitazione che si trova al primo piano dell'edificio al civico 33. A lanciare l'allarme sono stati gli altri condomini che, sentendo puzza di bruciato, hanno contattato il 112. In pochi minuti sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno evacuato il palazzo per attaccare le fiamme.

Una volta entrati nell'appartamento i vigili del fuoco hanno trovato l'anziana, distesa sul pavimento, e l'hanno portata fuori. Le altre squadre hanno proseguito con le operazioni di spegnimento per circoscrivere il rogo. La donna è stata affidata ai sanitari del 118, ma per lei non c'era più nulla da fare. Da una prima ispezione della salma da parte del medico legale sarebbero emersi evidenti segni di ustione.

Al termine del sopralluogo i vigili del fuoco i vigili del fuoco cercheranno di chiarire cosa abbia scatenato l'incendio che potrebbe essere legato a un problema elettrico. Una volta conclusa le attività, le famiglie che sono state costrette a scappare potranno rientrare in casa. Sul posto anche alcune pattuglie di polizia.