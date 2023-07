Borgo Nuovo, non è andata a fuoco solo la salma: "Morta la cagnolina, bruciati anche contanti"

Sono vivi per miracolo. L'avanzata inarrestabile delle fiamme li ha raggiunti mentre si trovavano riuniti per una veglia funebre. Poi il fuggi fuggi, la paura di morire e perdere tutto, il fuoco che avvolge la bara con la salma. Una tragedia nella tragedia quella che si è consumata in una palazzina a Borgo Nuovo, in una traversa di via Erice, e che adesso è stata sgomberata lasciando sette famiglie fuori casa.

Della palazzina che si trova a largo delle Petralie, tre piani di ex alloggi popolari alle spalle di via Castellana, resta cenere e distruzione. Si attende una relazione di stabilità dell'edificio che conclami l'agibilità e la dichiari idonea a riaccogliere senza rischi le famiglie, che intanto si sono viste costrette a sfollare e a vivere in albergo, con vitto e alloggio pagato dal Comune.

Il blackout: "Ci siamo salvati da soli"

A raccontare i terribili momenti vissuti durante l'incendio che ha distrutto tutto è un'amica di famiglia dell'anziano "morto due volte", dopo che il rogo ha raggiunto l'abitazione dove era in corso la veglia funebre. "I soccorsi sono arrivati dopo due ore - spiega a PalermoToday Rosalba Rabboni - ecco perché i nipoti del defunto si sono ritrovati a dover prendere a spallate il cancello, nel frattempo bloccato per via di un blackout, mettendosi in salvo e aiutando anche gli altri abitanti della palazzina a farlo".

Nel rogo è morta anche la cagnolina Pepa

A perdere la vita nel rogo Pepa, la cagnolina di jack russell del defunto. "Gli era molto affezionata - racconta - e nonostante sia stata portata in salvo in un primo momento, è poi scappata per tornare indietro, perché voleva stare vicino alla salma. E' sfuggita al controllo in quei terribili momenti ed è morta anche lei per il troppo amore per il suo padrone". La bara con i resti dell'uomo è stata portata ai Rotoli, in attesa del funerale che sarà celebrato domani. "E' stato aperto il cimitero eccezionalmente - racconta ancora questa amica di famiglia - e domani daremo finalmente l'ultimo saluto".

"Tutto distrutto, compresi i risparmi tenuti a casa"

I nipoti, che hanno trovato davanti a loro fiamme e distruzione, non hanno mai perso il controllo. "Sono rimasti lucidi fino all'ultimo - conclude - anche rischiando di morire in mezzo al fuoco. Si sono dati aiuto per mettere tutti in salvo, dato che i soccorsi sono arrivati dopo sei ore. Dopo che sono tornati sul luogo dell'incendio hanno trovato nel giardino la madonnina di Lourdes completamente intatta. Probabilmente un segno, un modo per dire 'vi ho salvati tutti'. Questa famiglia adesso ha perso tutto, persino i risparmi che teneva a casa. Non hanno più nulla, un grande dolore per tutti noi".

La solidarietà del quartiere

Il quartiere si è immediatamente mobilitato per dare aiuto a queste famiglie. "Si è organizzata sin da subito una rete di solidarietà e comunità tra parrocchie e associazioni di volontariato - dice a PalermoToday Andrea Aiello, presidente della quinta circoscrizione -. Tra le prime telefonate di solidarietà, quella di Padre Fabrizio, parroco della chiesa di San Giuseppe a Passo di Rigano. C'è stata davvero molta vicinanza e anche l'attenzione di diverse aziende private. E' stato aperto il centro sociale Santa Cristina: lì sono stati organizzati i pasti grazie all'aiuto di imprenditori come Giotto Lab, Edilizia Viva e la gastronomia Enzo Bosco. L'amministrazione attiva si rechi a Borgo Nuovo: chiederò al sindaco di convocare qui o a Bellolampo una Giunta straordinaria, al per programmare gli interventi sul territorio. A Borgo Nuovo c'è il 70 % del verde cittadino, mi aspetto una riqualificazione delle aree colpite tragicamente dagli incendi".

Gli sfollati in albergo

Adesso, almeno fino a lunedì, le famiglie della palazzina di largo delle Petralie resteranno in albergo grazie al progetto "Benessere" del Comune. "Un'iniziativa dedicata a chi ha un Isee che non supera i 3.000 euro - precisa Aiello - ma che, data l'emergenza della circostanza, attraverso una determina sollecitata dall'assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino, è stata ampliata a prescindere dall'Isee". Adesso il Comune sta accelerando sulla relazione dell'Edilizia privata che confermi la stabilità del palazzo e permetta alle famiglie di tornare a casa.