Serata di fuoco a Ballarò, incendio in una casa: famiglia in fuga e vicini evacuati

Paura ieri sera a Ballarò per un incendio avvenuto attorno alle 20 in via Carlo e Nello Rosselli. Le fiamme, dopo aver aggredito il secondo piano di una palazzina, per fortuna, disabitato, si sono propagate verso il terzo piano. Due donne e un ragazzino hanno subito abbandonato l'appartamento, riuscendo a mettersi in salvo. Nel frattempo erano già arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, mentre gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale della polizia hanno provveduto ad evacuare per sicurezza le abitazioni vicine. Alla fine, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Le fiamme hanno invece danneggiato balcone, tende e infissi. L'intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale e ha evitato che il rogo si propagasse nelle altre aree dell'abitazione. Una volta spente le fiamme, i pompieri hanno compiuto accertamenti con un apparecchio munito di laser per provare a capire le cause dell'incendio. Sono inoltre partite le verifiche per valutare l'agibilità della palazzina colpita dal rogo.