Per fuggire dalle fiamme si erano rifugiati in balcone dove poi sono arrivati i vigili del fuoco per un soccorso ad alta quota. Paura questa mattina in via Papa Giovanni XXIII, a Bagheria, dove le squadre del 115 hanno soccorso una famiglia composta da padre, madre e due bambini di 7 anni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia che hanno fornito supporto per evacuare l'edificio che si trova al civico 14. La donna e i due figli, lievemente intossicati a causa del rogo, sono stati affidati alle cure dei sanitari arrivati con due ambulanze.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno avvertito una forte puzza di bruciato. In pochi minuti l'appartamento, al sesto piano, è stato avvolto dalle fiamme costringendo la famiglia a uscire in balcone in attesa dei soccorritori. I vigili del fuoco hanno utilizzato un'autoscala per raggiungere l'appartamento e portare tutti in salvo prima di concentrarsi sul rogo per circoscriverlo prima che si propagasse verso gli altri appartamenti.

Dalle prime informazioni l'incendio sarebbe stato provocato dal cortocircuito di un giocattolo, forse attaccato a una presa elettrica per la ricarica, da cui sarebbero partite le prime scintille. In pochi istanti le fiamme hanno colpito in più punti l'appartamento che, una volta terminate le operazioni di spegnimento, è stato dichiarato inagibile.