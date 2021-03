Mattinata di paura in via Nino Bixio angolo via Antonio Furitano. Una carrozzeria, al pianterreno di un palazzo, è andata a fuoco e, per precauzione, l'intero edificio è stato evacuato. Per spegnere le fiamme sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco che, in tarda mattinata, sono riuscite a domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.