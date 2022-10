L’incendio a Carini, le precisazioni della Sicil Security

Come da richiesta effettuata, la sottoscritta Giovanna Gambino, titolare dell’istituto di vigilanza Sicil Security srl, con sede legale e operativa a Carini, in via Archimede 14, tiene a fare alcune precisazioni sulla notizia pubblicata in data 15 ottobre 2022 afferente l’incendio avvenuto in via Archimede 14, intorno alle 11.30, in quanto "lo stesso - si legge in una nota - non è avvenuto presso l’area esterna dell’istituto di vigilanza bensì all’interno del deposito appartenente a un'altra società, presumibilmente a causa di un cortocircuito all’impianto elettrico. A seguito della segnalazione di allarme, la centrale operativa dell’istituto ha immediatamente allertato i vigili del fuoco. In loco sono intervenuti altresì i carabinieri".