Carini, incendio nel deposito di un'azienda di telecomunicazioni

Un incendio si è verificato ieri pomeriggio nel deposito di un'azienda di servizi di telecomunicazione, in via Don Luigi Sturzo, a Carini. Le fiamme hanno toccato materiali elettrici in disuso stoccati sotto una tettoia aperta adiacente all’edificio.

I vigili del fuoco del comando di Palermo, dislocati a Carini, sono intervenuti prontamente e riusciti a spegnere le fiamme evitando il propagarsi ai locali adiacenti al deposito. Sono in corso le valutazioni per stabilire le cause dell’incendio. Non ci sono stati danni a persone.