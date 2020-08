Incendio tra Pizzo Sella e Capo Gallo: intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 11.30 tra Pizzo Sella, la collina che sovrasta Palermo dal lato di Mondello, e la zona di Capo Gallo. "Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco - hanno spiegato dal comando - e a distanza di cinque ore il rogo non è stato ancora domato". Le fiamme e le colonne di fumo sono visibili anche da Mondello. In volo anche due elicotteri. "Non ci sono danni e nessuna casa è stata evacuata", hanno puntualizzato dal comando dei vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.