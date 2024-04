San Lorenzo, incendio in un capannone: fiamme domate ma si segue la pista dolosa

Un incendio è scoppiato ieri sera (venerdì 26 aprile) intorno alle 21 in un grosso capannone in fase di ristrutturazione che si trova vicino al mercato San Lorenzo. Le fiamme sono state domate, ma dai primi accertamenti l'origine del rogo sarebbe dolosa e per questo sull'episodio indagano i carabinieri.

Le fiamme sono divampate nella struttura di via San Lorenzo 16 e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. In prima battuta è arrivato anche lo speciale nucleo Nbcr perché si era ipotizzato che all'interno ci potessero essere delle bombole di gas.