Nube nera avvolge l'Arenella, incendio in un capannone dove si lavora la plastica

Il rogo è divampato durante la pausa pranzo in un fabbricato che si trova in via Papa Sergio I, all'altezza di via Monsignor Riela. Sul posto i carabinieri e cinque squadre dei vigili del fuoco

Incendio all'Arenella. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio in un capannone che si trova in via Papa Sergio I, all'altezza di via Monsignor Riela. Si tratta di un grosso fabbricato, sede di un'azienda che si occupa della lavorazione di materiali plastici. Da qui la grossa nube di fumo nero segnalata da numerosi residenti. Dalle prime informazioni sembra che il rogo sia scoppiato durante la pausa pranzo, quando all'interno dello stabilimento non c'era nessuno e dunque, almeno per il moento, non risultano feriti. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri e cinque squadre dei vigili del fuoco. Dopo ore le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Articolo in aggiornamento