Incendio a Porticello, danneggiate cinque barche in un cantiere nautico

Fiamme in un cantiere nautico a Porticello. I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per domare un incendio, divampato nel porticciolo della frazione di Santa Flavia, che ha danneggiato cinque imbarcazioni tirate in secco nel rimessaggio della Orlando Yacht srl. A indagare sull'episodio i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza. Stando ai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di un rogo di origine dolosa. Registrati danni per migliaia di euro.

"Hanno bruciato solo della legna vicino al muro che costeggia la strada", racconta la titolare di un'altra azienda che si trova nel lungomare di Porticello. Non è chiaro se il fuoco sia stato appiccato all'esterno e le fiamme abbiano raggiunto il cantiere o se, come sospettano gli investigatori, l'obiettivo fossero proprio le imbarcazioni. I titolari della società di rimessaggio, contattati telefonicamente dalla redazione di PalermoToday, hanno preferito non commentare l'accaduto. "Lasciamo lavorare i carabinieri", taglia corto una donna.