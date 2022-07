Monte Grifone flagellato dalle fiamme, si alzano in volo canadair ed elicotteri

Monte Grifone assediato dalle fiamme. Gli uomini del Corpo forestale regionale e i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nel capoluogo, in contrada Serra Chiarandà, per domare le fiamme divampate in almeno due punti differenti sulla montagna che divide Ciaculli e Belmonte Mezzagno. Diversi gli ettari di vegetazione ridotti in cenere.

La prima segnalazione è arrivata poco dopo le 11.30. La sala operativa della Forestale ha chiesto l’attivazione dei mezzi aerei e in meno di un quarto d’ora si sono alzati in volo due canadair e due elicotteri da Boccadifalco che hanno prelevato l’acqua dal mare della costa sud per effettuare decine di lanci sul monte.

Dopo qualche ora i due fronti del fuoco sono stati circoscritti e la situazione sembra essere tornata sotto controllo. Durante l’intervento, vista la vicinanza di una centrale dell’Enel, è stato chiesto alla società che gestisce la rete elettrica di disattivare l’impianto per consentire alle squadre antincendio senza ulteriori problemi.

Anche l’Amap fa sapere che "in accordo con l'Enel che è proprietaria della condotta, è stato interrotto il prelievo di acqua in uscita - si legge in una nota - dalla centrale idroelettrica Casuzze. L'interruzione dell'apporto idrico dalla centrale, pari a circa 200 litri al secondo, non comporta al momento alcun disservizio né variazioni di pressione per la rete cittadina".

Dalla società che gestisce il servizio idrico aggiungono inoltre che, "qualora l'interruzione dovesse prolungarsi, i tecnici predisporranno prelievi compensativi da altre fonti di approvvigionamento quali lo stesso lago di Piana degli Albanesi tramite il potabilizzatore Risalaimi o il lago Poma tramite il potabilizzatore Cicala".