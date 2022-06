Notte di fuoco nelle campagne attorno a Mezzojuso: "Piromani anime dannate e senza scrupoli"

Notte di fuoco nelle campagne attorno a Mezzojuso. Le fiamme sono state appiccate ieri al tramonto e per tutta la nottata hanno tenuto sotto scacco un'intero comprensorio dove ci sono tantissime aziende agricole e zootecniche.

Per spegnere il vasto rogo, che ha distrutto coltivazioni e ha minacciato gli allevamenti, sono intervenute diverse squadre antincendio boschivo della forestale e i vigili del fuoco; nella mattinata di oggi anche elicotteri e canadair.

"Si tratta - scrive Francesca Viscardi a PalermoToday - di un incendio quasi sicuramente doloso, poiché sappiamo bene che i piromani si divertono moltissimo ogni anno a far stare in ansia tutti gli agricoltori e i proprietari terrieri. Un incendio provoca danni, dolori e soprattutto paure. Quanto danno fanno proprio i piromani? E poi ci siamo mai chiesti per quale ragione? Evidentemente no. Li definiamo anime dannate, senza scrupoli e attribuiamo loro i peggiori aggettivi anche perché, ogni volta che scoppia un incendio, loro appiccano il fuoco e vanno a casa mentre noi cerchiamo di salvare il salvabile, anche se stavolta è stato impossibile salvare qualcosa".

"Il fuoco è arrivato fino al bosco, che per noi è una vera ricchezza - conclude Viscardi, residente a Mezzojuso -. Chissà per quanto ancora continuerà questo inferno: basta, non si può più tollerare che gesti simili distruggano un patrimonio che è di tutti".