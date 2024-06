Incendio a Brancaccio: paura nella notte, box avvolti dalle fiamme

Paura nella notte a Brancaccio. Diversi box sono andati in fiamme intorno all'una in vicolo Chiazzese (all'altezza del civico 13) a due passi da via Conte Federico. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio che ha avvolto i magazzini in lamiera utilizzati come ripostiglio di materiali vari.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per due ore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia che sta effettuando le indagini sull'episodio: le cause del rogo sono in corso di valutazione.