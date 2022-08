Incendio a Bonagia, rifiuti in fiamme: colonna di fumo visibile da tutta la città

Un incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Placido Rizzotto, a Bonagia. Ignoti hanno dato alle fiamme una catasta di rifiuti, all'altezza del civico 41. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri hanno immediatamente spento il rogo che, fortunatamente, oltre a rendere l'aria irrespirabile nella zona non ha provocato altre conseguenze. L'evidente colonna di fumo che si è alzata in seguito all'incendio è stata notata in diverse parti della città, perfino dal Cep, come si vede da una foto inviata a PalermoToday, distante una decina di chilometri dalla strada in cui sono stati bruciati i cumuli di immondizia.