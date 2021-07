Bolognetta, incendio distrugge diversi ettari di macchia mediterranea: lambite alcune case di campagna

Le fiamme sono divampate nella notte in contrada Coda di Volpe sono state spente. Vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per evitare che il fronte del fuoco potesse raggiungere alcune abitazioni. Diversi gli interventi in provincia - da Corleone a Partinico - per spegnere i roghi