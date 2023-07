Incendi a Baida, Boccadifalco e Poggio Ridente: il fuoco minaccia le case, residenti si riversano in strada

Palermo è avvolta dalle fiamme. L'incendio che sin dal pomeriggio ha interessato San Martino e Monreale, sospinto dal vento di scirocco, è giunto fino a Baida, Poggio Ridente, Boccadifalco e la parte alta di Borgo Nuovo. Centinaia di persone evacuate in piazza Baida e in auto lungo la via Pitrè.

Verso mezzanotte, infatti, le fiamme hanno avvolto il costone roccioso lambendo anche le abitazioni, costringendo così i residenti alla fuga. Alcuni si sono riversati in piazza Baida, altri hanno preso le proprie automobili e affollato via Pitrè, piazza Boccadifalco e la conigliera.

"Sentiamo sirene ed esplosioni, siamo accerchiati dal fuoco - racconta a PalermoToday Rosaria Raia, residente a Baida -. La piazza è piena di gente e i vigili del fuoco non sono abbastanza. Il fuoco è arrivato nelle nostre case. Aiutateci". Stesso scenario a Boccadifalco, zona Ponticelli. Lì una squadra dei vigili del fuoco è in azione per domare le fiamme che hanno raggiunto le case.

Anche a Poggio Ridente il fuoco minaccia le abitazioni. Lì, al momento, solo una squadra della protezione civile, in attesa che giungano i vigili del fuoco e spegnere il rogo che sta interessando la vallata che si affaccia su Boccadifalco e nella quale sono presenti diverse case. Il fuoco ha bruciato i tubi di conduttura dell'acqua che, adesso, sgorga a zampilli e sta parzialmente arginando il rogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le alte lingue di fuoco, visibili da tutta la città, hanno svegliato nel cuore della notte i tanti palermitani che in queste ore stanno chiamando ininterrottamente il numero di emergenza dei vigili del fuoco, impegnati su più fronti, da Capo Gallo a San Martino, nelle operazioni di soccorso.

"Sta bruciando tutto, siamo scappati - racconta Riccardo Cellini, residente a Baida, a PalermoToday -. La gente urla disperata per strada. A Baida ci sono un centinaio di persone che hanno lasciato la propria casa perché le fiamme la stavano raggiungendo. Dalla strada panoramica e dal convento fino all'Hotel Bel 3 è l'apocalisse. Le fiamme sono arrivate fino in via Roccazzo".