Paura nella notte, incendio in un biscottificio: evacuato un palazzo

Paura nella notte per un incendio in un biscottificio in via Giovan Battista Vaccarini, nella zona di via Sampolo. Le fiamme, divampate nel locale cucina, sono state spente dai vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per avere ragione del vasto fronte di fuoco. Il rogo ha prodotto una notevole quantità di fumo generando allarme tra i residenti che hanno lasciato in via precauzionale le loro case. Indagini sono in corso per risalire alla causa dell'incendio.