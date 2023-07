"La discarica non brucia più", interventi con mezzi dell'Esercito e sorveglianza speciale con un drone

"Stiamo facendo tutto quanto in nostro potere per riportare la situazione alla normalità. Da due giorni per fortuna non ci sono più focolai. Abbiamo attivato pure un drone che monitora e controlla costantemente la discarica. Anch’io stamattina ho effettuato un ulteriore sopralluogo e posso dire che, a parte un po' di fumo residuo, non c'è altro". Sono le parole del presidente della Rap, Giuseppe Todaro sulla situazione a Bellolampo.

Per affrontare l'emergenza determinata dall'incendio che ha colpito la discarica lunedì scorso, l'azienda si sta muovendo su vari fronti, come si legge in una nota dell'ex municipalizzata. "Da un lato si sta gestendo l'organizzazione del lavoro del personale, per garantire la loro presenza nell'arco delle 24 ore, con tre distinti turni in tutti i presidi della discarica. Grazie alla disponibilità dei sindacati e dei dipendenti, che non finirò mai di ringraziare per i sacrifici di questi giorni - come sottolinea Todaro - sono state sospese tutte le richieste di ferie, permessi e riposi compensativi fino a nuove disposizioni e con presenza obbligatoria anche per la prossima settimana".

Sul fronte dei mezzi "sono stati messi in campo tutti i veicoli e le pale meccaniche a disposizione di Rap, inclusi due escavatori cingolati ricevuti dall'Esercito che si aggiungono ad altre pale cingolate e a un altro escavatore cingolato", affermano da Rap.

In merito alla raccolta dei ridiuti in città "oltre agli itinerari normali serviti dai compattatori, sono state messe in campo 5 pale che lavorano sia la mattina che la sera per ripristinare le condizioni normali. Le situazioni più critiche - dicono dall'ex municipalizzata - sono nei quartieri Zen, Marinella, Tommaso Natale, nella zona di via Messina Marine e di via Galletti, di via Castellana, della Falconara, di Passo di Rigano. Si prevede ancora una settimana di lavoro straordinario".