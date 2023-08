Dissipati i dubbi sull'incendio a Belllolampo, Todaro: "Rientra in funzione la terza vasca bis"

Da oggi la Rap tornerà a smaltire l'immondizia raccolta in città nella terza vasca bis di Bellolampo. Ne dà notizia il presidente dell'azienda d'igiene pubblica, Giuseppe Todaro, assicurando che l'incendio che ha colpito la discarica "non ha interessato la terza vasca bis, se non in parti molto periferiche - adiacenti alla quarta - che non creano problemi né di sicurezza né ambientali".

Fugati i dubbi sull'incendio

Nei giorni scorsi, prima il caso sollevato dalla Cgil, con il sindacalista Riccardo Acquado, e poi il contenuto dell'ordinanza con la quale il sindaco ha autorizzato la Rap a stoccare per 15 giorni i rifiuti nell'area ex Unieco, avevano alimentato una serie di dubbi sul percorso del fuoco in discarica, rimarcati anche dal consigliere comunale Antonino Randazzo (M5S), che oggi vengono dissipati dalle decisioni assunte dalla Rap. "Si anticipano così - prosegue Todaro - di quasi dieci giorni le previsioni di normalizzare le attività all’interno della discarica, grazie agli sforzi e alla collaborazione di tutti gli attori istituzionali".

Nuovo accesso alla terza vasca bis

Per accedere alla terza vasca bis, gli operatori della Rap hanno creato una nuova pista di accesso diametralmente opposta all'ingresso della quarta vasca, dove contnuano le attività di copertura per "soffocare" eventuali riprese di focolai. "Giornalmente - spiega il presidente della Rap - lavorano sui luoghi non meno di 10 dumper che trasportano 200 tonnellate al giorno circa di terra e interti necessari a garantire i 50 metri lineari giornalieri di copertura, come da impegno assunto in prefettura". La quarta vasca viene presidiata 24 ore su 24 dagli operatori della Rap, che Todaro ringrazia "per il lavoro svolto incessantemente per raggiungere l'obiettivo di non utilizzare oltre 15 giorni la stazione di trasferenza e l'area ex Unieco come alternativa per l'abbancamento".

La raccolta dei rifiuti in città

Da Bellolampo ai quartieri della città. La Rap è ancora impegnata nel recupero dell'immondizia non raccolta a causa dell'incendio in discarica. Uomini e mezzi della Rap, ieri sera, sono intervenuti in una parte di via Ferdinando di Giorgi, in zona Uditore; in via Zaire, in un tratto di via Castellana, a Passo di Rigano; in via Ennio e via Tritone, a Sferracavallo; in via Agesia di Siracusa e in una parte di via Costante Girardengo allo Zen.

Stamattina, invece, una squadra di Rap ha ripulito via Galletti e via dell’Olimpo. Spazzatura rimossa anche nel quartiere Marinella, in una parte di via Caduti sul Lavoro e di via Salgari (compresa via Spadolini). Una pala meccanica nel pomeriggio tornerà alla Marinella per raccogliere l'immondizia presente in strada. Stasera infine s'interverrà in zona Partanna Mondello: via Diomede, via Mercurio, via Aiace, via Tolomea. A seguire via Tindaro, via Niso, via Calipso, via Ciane, via Palinuro, via Cloe, via Giunone.

Spazzatrici in azione

Da due giorni, le quattro più grandi spazzatrici della Rap, come da ordinanza emanata dal sindaco venerdì scorso, stanno effettuando la pulizia e il lavaggio delle strade. Dopo viale Regione Siciliana e i tratti compresi fra via Ugo la Malfa e il sottopasso Spadolini; viale Michelangelo a salire fino a via Castellana; questo pomeriggio le spazzatrici interverranno in direzione opposta: da via Castellana a viale Michelangelo. Un'altra spazzatrice ieri ha effettuato il lavaggio delle strade in via Leonardo da Vinci, dal Pala Mangano fino a via Castellana. Nel pomeriggio si interverrà in direzione opposta (da via Castellana al Pala Mangano). Questa stessa spazzatrice continuerà a servire anche il tratto di via Castellana in direzione Bellolampo.

Il sopralluogo della commissione Antimafia

Intanto la commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, dopodomani alle 9, farà un sopralluogo in discarica a Bellolampo per verificare le condizioni dopo gli incendi che hanno interessato il sito. Alla perlustrazione sono stati invitati il sindaco Roberto Lagalla e il presidente della Rap Todaro.