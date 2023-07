Bellolampo, l'ordinanza del sindaco e il giallo dell'incendio anche nella terza vasca bis: "Si faccia chiarezza"

Dopo i dubbi sollevati dal sindacalista della Fp Cgil-Igiene ambientale Riccardo Acquado, il giallo sul reale percorso che il fuoco ha fatto all'interno della discarica di Bellolampo viene alimentato da un atto ufficiale: l'ordinanza con la quale il sindaco ha autorizzato la Rap (forte dei pareri positivi emessi da Arpa, Asp e Regione) a stoccare per 15 giorni i rifiuti nell'area ex Unieco.

Nel provvedimento infatti si legge che "in data 24 luglio, divampava a Bellolampo un incendio che si sviluppava nella quarta vasca, ma interessava anche la adiacente terza vasca bis, da cui è scaturita l'impossibilità di abbancare i rifiuti in entrambe le vasche, anche a causa dell'elevata temperatura delle pareti".

Cosa è successo a Bellolampo?

Se davvero le cose stanno così, oltre all'allarme diossina, potrebbe esserci un altro grosso problema. La terza vasca bis è infatti l'ultima rimasta con una capacità residua di spazio per il conferimento dei rifiuti e una sua eventuale indisponibilità potrebbe creare una nuova emergenza, visto che la costruenda settima vasca non sarà pronta prima di ottobre. Antonino Randazzo, capogruppo M5S in Consiglio comunale, chiede che si faccia chiarezza: "Cosa è successo a Bellolampo? Come è stato possibile un incendio di questo tipo? E' opera di criminali che vogliono mettere in ginocchio il sistema dei rifiuti pubblici a Palermo oppure di impreparazione ed approssimazione da parte di chi deve gestire la discarica?".

Domande al momento senza risposte. Ma Randazzo insiste: "Su quanto è accaduto a Bellolampo occorre la massima trasparenza, a partire da quali vasche siano realmente andate a fuoco. Il sindaco e il presidente della Rap hanno dichiarato che l’unica vasca colpita dall'incendio era la quarta. Nell'ordinanza sindacale emessa ieri, però, si legge invece che l’incendio si è sviluppato sia nella quarta che nell'adiacente terza vasca bis. Su questo chiedo chiarezza, così come ho chiesto con una nota ad Arpa e al sindaco di sapere come intenderanno gestire quei rifiuti eventualmente bruciati in terza bis temporaneamente abbancati, considerando che secondo indicazioni dell'Arpa dovranno poi essere ribaltati nella costruenda settima vasca. Se non saranno individuate le responsabilità sull’incendio di Bellolampo ci rivolgeremo alla Procura della Repubblica: stiamo parlando di potenziale danno ambientale, che è un reato penale".

L'interrogazione del Pd all'Ars

Intanto all'Ars, il Pd ha presentato un'interrogazione urgente al presidente della Regione sui potenziali rischi per l'ambiente e le persone connessi all'incendio di Bellolampo. I deputati regionai hanno chiesto se l'Arpa abbia fatto rilevazioni "anche in altre aree cittadine oltre alla zona Inserra", se sia stata avviata "una procedura di monitoraggio delle falde acquifere" e "i motivi del ritardo nel verificare la presenza di sostanze inquinanti nei terreni (in particolare quelli agricoli)". Il gruppo del Pd, con questa interrogazione, vuole infine accendere i riflettori sul funzionamento dei "piani antincendio e di emergenza della discarica".