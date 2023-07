Il rogo a Bellolampo, terza vasca out: Lagalla firma l'ordinanza per scongiurare l'emergenza rifiuti

Ieri l'annuncio, oggi la firma dell'ordinanza da parte del sindaco Roberto Lagalla: per i prossimi 15 giorni i rifiuti prodotti in città verranno stoccati nell'ex area Unieco di Bellolampo. Il provvedimento si è reso necessario dopo l'incendio che ha colpito la discarica e che impedisce ai mezzi della Rap di raggiungere la terza vasca bis, quella dove fino a lunedì veniva smaltita l'immondizia.

Stamane sono arrivati i pareri positivi di Asp, Arpa e Regione alla soluzione temporanea individuata da Rap e Comune: così il sindaco ha potuto firmare l'ordinanza, che ha l'obiettivo "di scongiurare interruzioni del pubblico servizio e le connesse emergenze ambientali e igienico-sanitarie, con gravissime refluenze di ordine pubblico e sociale".

In attesa della consegna del primo lotto della settima vasca (previsto a ottobre), la terza bis era rimasta l'unica disponibile in discarica per il conferimento dei rifiuti. Sebbene, secondo la Rap, non sia sia stata interessata dagli incendi - la pensa diversamente il sindacalista della Fp Cgil-Igiene ambientale Riccardo Acquado - si trova proprio al confine con la quarta e ciò rende complicate le manovre per lo smaltimento dei rifiuti.

L'ordinanza, spiega Lagalla, "si rende necessario vista l’impossibilità dei mezzi di raccolta di raggiungere in questo momento la terza vasca, a causa delle combustioni ancora da tenere sotto controllo in quarta vasca, nonostante non ci siano più stati focolai o principi di incendio". Portando i rifiuti nell'ex area Unieco, gli operatori della Rap potranno "proseguire con le operazioni di spegnimento delle combustioni in quarta vasca, in modo da dare ai compattatori nel più breve tempo possibile la possibilità di raggiungere la terza vasca".

In base all'ordinanza, nell'ex area Unieco verranno stoccati e poi trattati con un tritovagliatore mobile 850 tonnellate di rifiuti al giorno: "Il sottovaglio - si legge nel provvedimento - verrà immediatamente trasportato nelle biocelle dell’impianto Tmb per il suo trattamento biologico ed il sopravaglio lasciato in deposito temporaneo per il tempo necessario al raffreddamento delle pareti della terza vasca bis, per il successivo abbancamento. I rifiuti abbancati, per un totale massimo di 8 mila tonnellate circa, saranno coperti giornalmente con telo ignifugo in Pvc. L'area sarà vigilata h24 da personale Rap, adeguatamente formato per il presidio antincendio". Nel giro di 15 giorni, ovvero il periodo di validità dell'ordinanza, Rap e Comune contano di ripristinare la funzionalità della terza vasca bis.