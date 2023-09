Brucia ancora Bellolampo, colonna di fumo sulla città ma la Rap rassicura: "Fiamme circoscritte"

Un altro incendio, dopo quello di fine luglio, ha colpito Bellolampo. Una colonna di fumo nero si è alzata sulla città intorno alle 13 ed è stata a lungo visibile dai tanti quartieri vicini all'impianto dove vengono portati i rifiuti. Un altro intoppo in un periodo nel quale l'azienda partecipata del Comune è alle prese con l'ennesima emergenza rifiuti dovuta, come spiegato dalla stessa società, ai mezzi in avaria e agli incolonnamenti che si verificano in discarica.

Dalla Rap, il dirigente dell'area impianti Massimo Collesano, riferisce che "si tratta di un principio di incendio, accanto al Tmb (impianto di trattamento meccanico biologico, ndr), in una parte della discarica non funzionante e le fiamme sono circoscritte".

Ad andare a fuoco, secondo quanto fa sapere Collesano "sono state delle ramaglie che erano coperte in attesa di essere triturate". L'azienda è intervenuta con i propri addetti e con i propri mezzi destinati alle procedure antincendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il rogo ha risparmiato sia i rifiuti sia le zone utilizzate per la gestione del ciclo rifiuti urbano quotidiano.